Confira dicas para curtir a folia sem preocupações

CBN CULTURAL

Em ritmo de Carnaval, trio traz talento e samba na veia durante apresentações musicais na Capital

Em tempo de Carnaval, os músicos Bibi do Cavaco, Nathan 7 cordas e Jhemerson da percussão trouxeram muito samba para o CBN Cultural desta sexta-feira (28). Além da darem um show com o talento musical, durante a entrevista os artistas falaram sobre suas trajetórias profissionais, objetivos de carreira e as próximas apresentações em Campo Grande. […]