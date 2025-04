Corpo de caseiro atacado por onça no Pantanal é achado por familiares

Jorge Ávalo desapareceu na segunda-feira após ser atacado por onça

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (22) o corpo de Jorge Ávalo, de 60 anos, desaparecido desde a última segunda-feira (21), após ser atacado por uma onça-pintada nas imediações do pesqueiro Touro Morto, localizado no Pantanal sul-matogrossense, na região entre os rios Miranda e Aquidauana.

Segundo familiares, o corpo do caseiro foi encontrado por volta das 6h da manhã por seu cunhado, conhecido como Magrão, acompanhado de dois amigos e quatro policiais militares ambientais. O grupo havia retomado as buscas por conta própria nas primeiras horas do dia.

“Achei o Jorge, viu? Não falei para vocês ontem, que eu ia achar meu cunhado? Deus me guiou certinho, eu sabia onde ele ia estar”, relatou Magrão em áudio compartilhado com os parentes.

Segundo ele, o corpo estava a cerca de 300 metros do local do ataque, nas proximidades do deck do pesqueiro, às margens do Rio Aquidauana. A área é conhecida pela presença frequente de onças, como relatado pela própria vítima em ocasiões anteriores.

Trabalhava no local há duas décadas

Jorge, mais conhecido como Jorginho, era caseiro do pesqueiro havia cerca de 20 anos. Segundo o irmão, ele costumava avistar onças com frequência e, inclusive, registrava vídeos dos animais, mas nunca havia sido atacado.

“Ele via quase todos os dias, mandava vídeo, mas elas corriam, não chegavam perto dele”, disse Reginaldo, emocionado.

Imagens registradas durante as buscas mostram marcas de sangue que indicavam a possível direção seguida pelo felino após o ataque. Em um dos vídeos, é possível ver o local onde o corpo pode ter sido arrastado.

Apoio das autoridades

As buscas contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental, com base em Miranda. Mesmo assim, foram os próprios familiares que localizaram o corpo do caseiro atacado por onça e encontrado nesta manhã.

O corpo de Jorge será levado para Aquidauana e, em seguida, sepultado na cidade de Anastácio, onde moram os familiares. Jorge deixa dois filhos.

*Atualizada as 9h58