Curso gratuito de manipulação de alimentos abre inscrições

As inscrições para o curso de manipulação de alimentos estão abertas a partir do dia 24 de janeiro. O curso oferece orientações sobre boas práticas de higiene e segurança alimentar, abordando temas como seleção de alimentos, uso de utensílios, limpeza e desinfecção, além das normas de segurança para garantir alimentos adequados ao consumo.

Cada turma contará com 25 vagas, com aulas nos períodos matutino e vespertino, dependendo da escolha no ato da inscrição. A primeira turma do período da manhã terá aulas nos dias 6 e 7 de fevereiro, enquanto a turma da tarde terá encontros nos dias 10 e 11 de fevereiro.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial, das 7h30 às 16h30. É necessário cumprir 100% de presença para obter o certificado, com o curso totalizando 9 horas/aula.