Cursos gratuitos de gastronomia e eventos chegam aos bairros de Campo Grande

Campo Grande iniciou nesta semana uma nova rodada de cursos e oficinas gratuitas voltadas à economia criativa. A proposta busca incentivar o empreendedorismo local e ampliar as oportunidades de geração de renda para a população, com foco especial em jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que planeja ofertar capacitações presenciais nas sete regiões da capital.

A primeira oficina, realizada no Bairro Arnaldo Estevão Figueiredo, foi sobre decoração com flores de papel — alternativa de baixo custo para atuação em festas e eventos.

Na área de gastronomia, a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) vai garantir cursos como “Atendimento e Encantamento de Garçons”, “Gestão Operacional de Bares e Restaurantes”, “Batidas e Coquetéis” e “Higiene na Manipulação de Alimentos”.

De acordo com o secretário municipal Ademar Silva Junior, os temas das capacitações foram definidos a partir de demandas reais do mercado local. “Buscamos selecionar cursos e capacitações que vêm ao encontro do mercado de trabalho. Se temos mão-de-obra qualificada, ganha o empregado, que poderá ter uma renda melhor, e o empregador, que terá funcionários preparados para atender ao público”, explicou.

A programação seguirá ao longo do ano com novas turmas, sempre com aulas presenciais em locais próximos a corredores comerciais e polos gastronômicos da cidade. As datas e as vagas disponíveis serão divulgadas nas redes sociais da prefeitura.

*Com informações da Prefeitura de CG