Detran-MS altera expediente esta semana por conta de feriados

Devido aos feriados do Dia do Servidor Público e da Proclamação da República, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) terá seu expediente alterado nesta semana. As agências funcionarão apenas na segunda-feira (11), terça-feira (12) e quarta-feira (13).

O ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que originalmente seria no dia 28 de outubro, foi transferido para o dia 14 de novembro (quinta-feira) por meio do Decreto “E” nº 74. Somado ao feriado nacional da Proclamação da República, no dia 15 de novembro (sexta-feira), a semana terá um número maior de dias não úteis.

Para evitar transtornos, o Detran-MS reforça que a maior parte dos serviços, cerca de 95%, podem ser realizados de forma online através do portal Meu Detran e do aplicativo Detran MS, disponível para Android e iOS.

No entanto, alguns serviços ainda exigem atendimento presencial, como transferência de veículos, emissão de CRV, transferência de CNH de outra unidade federativa, captura de imagem e exames práticos. Os usuários que necessitarem desses serviços podem agendar ou procurar uma agência até a quarta-feira (13).

O atendimento nas agências do Detran-MS volta a funcionar normalmente na segunda-feira (18).

*Com informações do Detran-MS