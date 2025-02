"É de Bom Tom", Jacqueline Costa lança novo single em Campo Grande

No quadro CBN Cultural desta sexta-feira (7), a cantora e compositora Jacqueline Costa participou ao vivo, na voz e violão, para mostrar e contar sobre o trabalho ao longo da produção do novo single “É de Bom Tom”. A nova música já está disponível em todas as plataformas digitais e traz uma proposta mais dançante para quem curte músicas que falam sobre o amor. Ainda durante a entrevista, a artista revelou detalhes e curiosidades ao longo da carreira musical.

“Enquanto ‘Desenho em Aquarela’ fala do romance de forma mais leve, mais doce, ‘É de Bom Tom’ é pele, dança e vibração […] O meu objetivo e falar de amor de uma forma alegre para as pessoas”, disse a cantora.

O lançamento do novo single foi produzido com financiamento da Lei Paulo Gustavo. Além do clipe foi lançado nesta quarta-feira (5), a artista fará apresentações culturais em formato pocket show em escolas estaduais como forma de integrar a juventude à cultura sul-mato-grossense.

Confira a entrevista completa com muita música ao vivo: