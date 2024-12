Edital prevê R$ 900 mil para projetos audiovisuais

Agentes culturais poderão inscrever projetos audiovisuais inovadores para obter recursos. O edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) já foi publicado e prevê investimento de R$ 900 mil.

As inscrições estarão abertas de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2025, exclusivamente pela plataforma Prosas, disponível no endereço eletrônico https://editaisms.prosas.com.br/.

Para participar é necessário comprovar residência ou atuação no Estado há pelo menos dois anos. Poderão inscrever-se pessoas físicas, MEI (microempreendedores individuais), pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e grupos ou coletivos culturais sem constituição jurídica, desde que representados por uma pessoa física. Cada agente cultural poderá submeter apenas um projeto e, caso aprovado, será contemplado com apoio financeiro para um único projeto.

O edital contempla três modalidades: a produção de curtas-metragens inéditos e originais, com duração entre 10 e 25 minutos, podendo ser de ficção, documentário, animação ou experimental; a finalização ou complementação de curtas ou longas-metragens em fase de produção; e a realização de mostras, festivais ou cineclubes. O teto de apoio é de R$ 100 mil por projeto selecionado.

Segundo a coordenadora da Pantanal Film Commission, Ana Ostapenko, a iniciativa representa uma oportunidade singular para os agentes culturais do Estado. “Com mais um edital de audiovisual lançado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul é uma chance incrível de impulsionar a produção, finalização e até a realização de mostras e festivais no nosso Estado”, enfatizou.

O edital também reserva vagas para promover a inclusão e a diversidade, destinando 25% das oportunidades para pessoas negras (pretas e pardas), 10% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Os interessados em concorrer às cotas deverão preencher declarações específicas, conforme disposto nos anexos do edital. A análise das propostas será realizada por uma comissão de especialistas, que levará em consideração critérios como qualidade do projeto, relevância cultural, impacto social e coerência orçamentária.

Outras informações podem ser obtidas por meio dos e-mails [email protected] ou [email protected], além do telefone (67) 3316-9157.

*Informações Governo de MS

