Em fevereiro, evento na Capital vai discutir os desafios da Rota Bioceânica

A aproximadamente um ano da conclusão prevista da obra do corredor rodoviário que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, nos dias 18 e 20 de fevereiro, Campo Grande vai receber o Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico. O evento será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e irá reunir autoridades dos governos brasileiro, paraguaio, argentino e chileno; dos municípios e governos regionais que são abrangidos pelo Corredor Bioeânico, assim como empresários e demais interessados da sociedade civil.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo link: www.seminariointernacionalbioceanica.ms.gov.br. O objetivo do evento é fomentar o desenvolvimento e a relação regional entre os países integrantes da rota, destacando as oportunidades e desafios que serão gerados pelo Corredor Bioceânico com 3.250 km de extensão, passando por 8 territórios de 4 países (Regiões de Tarapacá e Antofagasta, no Chile; Províncias de Jujuy e Salta, na Argentina; Departamentos de Boquerón, Presidente Hayes e Alto Paraguay, no Paraguai e o Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil), até chegar aos portos chilenos de Iquique, Antofagasta, Mejillones e Terminais Tocopilla.

A programação do evento contará com painéis, reuniões técnicas e culturais. A abertura oficial está marcada para o dia 18, às 18h, com a presença de representantes federais, estaduais e municipais dos quatro países, além da assinatura do Termo de Cooperação entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul.