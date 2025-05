Espetáculo “Música Poética” celebra cultura de MS com Geraldo Espíndola, Márcio de Camillo e convidados

A poesia, a música e a dança foram combinadas de forma sensível e poderosa no espetáculo “Música Poética”, que está sendo apresentado gratuitamente em três cidades de Mato Grosso do Sul nesta semana. O projeto, idealizado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo e conta com apresentações em Dourados, Campo Grande e Corumbá.

A iniciativa é marcada pela presença de dois nomes consagrados da música regional — Geraldo Espíndola e Márcio de Camillo — acompanhados da Orquestra de Câmara do Pantanal e da Companhia de Dança do Pantanal. Todas as formações artísticas envolvidas são frutos do trabalho desenvolvido pelo Instituto com jovens da região do Pantanal, na cidade de Corumbá.

Durante entrevista ao Microfone Aberto na manhã desta sexta-feira (9), a diretora-executiva do Instituto, Márcia Rolon, destacou que o espetáculo nasceu do desejo de unir grandes vozes que representam a identidade cultural do Estado.

“Geraldo Espíndola é um mestre. Márcio de Camillo é incrível e já participou conosco de outros espetáculos. Unimos essas vozes com a dança e com a qualidade técnica da nossa orquestra. É um projeto raro e muito especial”, afirmou.

Celebração à poesia em forma de espetáculo

A curadoria do repertório foi feita pelos próprios músicos, que escolheram canções marcantes de suas trajetórias e prepararam, inclusive, uma música inédita para a apresentação. Segundo Márcia, a proposta é oferecer ao público uma experiência completa, repleta de emoção e reflexão. “É poesia onde você pode fechar os olhos e sentir o poema na pele. O mundo precisa disso: de arte, de pausa, de beleza”, declarou.

A apresentação conta com recursos de acessibilidade para garantir que todas as pessoas possam vivenciar a experiência artística. O espetáculo em Campo Grande será realizado nesta sexta-feira (9), às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Já a última apresentação será realizada em Corumbá, no dia 13 deste mês.

O músico Márcio de Camillo reforçou o convite em mensagem aos ouvintes: “Estaremos com a Orquestra de Câmara do Pantanal e com o Geraldo Espíndola nesse show incrível. É tudo gratuito. É só chegar um pouquinho antes e aproveitar”. Espíndola também destacou a beleza do conjunto: “O Corpo de Dança do Moinho é um espetáculo à parte. Vai ser uma noite inesquecível”.

O papel transformador do Instituto Moinho Cultural

Fundado em Corumbá, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano tem desenvolvido, há mais de 19 anos, ações voltadas à formação artística e cidadã de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Seus programas unem educação musical, dança, artes cênicas e desenvolvimento humano, promovendo inclusão e oportunidades por meio da cultura.

A diretora Márcia Rolon reforçou o compromisso do Instituto com a democratização da arte. “A gente acredita que todo ser humano tem direito à beleza. E o que estamos oferecendo com o Música Poética é justamente isso: um momento de encantamento e conexão, algo que todos nós precisamos”.

A iniciativa também reforça a importância de políticas públicas de incentivo à cultura, como a Lei Paulo Gustavo, que possibilitou a realização do projeto. Com entrada gratuita, o espetáculo tem mobilizado diferentes públicos e gerado reconhecimento pelo trabalho artístico genuíno e acessível.

“Queremos que todos se emocionem conosco, que vivenciem essa poesia em forma de música e movimento. É o que temos de melhor para oferecer”, finalizou Márcia.

Confira a entrevista completa: