Estado utilizou mais de 99% dos recursos da Lei Paulo Gustavo

Mato Grosso do Sul alcançou a marca de mais de 99% de utilização dos recursos destinados pela Lei Paulo Gustavo, de acordo com o Painel de Dados do Ministério da Cultura. O setor audiovisual recebeu R$ 20.010.557,63, o que corresponde a 98,68% dos valores disponíveis. Em outras áreas culturais, foram utilizados R$ 7.188.786,50, com uma taxa de utilização de 99,8%.

Ao todo, 420 projetos foram aprovados, sendo 145 no setor audiovisual e 275 em outras áreas da cultura. Desses, 22 projetos audiovisuais receberam valores entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão, destacando-se pela grandeza e impacto das produções.

A Lei Paulo Gustavo, sancionada em 2022, se tornou um dos maiores investimentos públicos já realizados no setor cultural brasileiro, com o objetivo de fomentar ações e projetos em todo o território nacional. A lei viabilizou a execução de iniciativas culturais por meio de editais e outras formas simplificadas de seleção pública, proporcionando acesso a recursos para profissionais da cultura de diferentes regiões.