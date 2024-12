Estudo aponta impacto das mudanças climáticas no acesso à água e saneamento no Brasil

Um estudo recente do Instituto Trata Brasil, em parceria com a Whey Carbon, revelou como eventos climáticos extremos — como tempestades, ondas de calor e secas prolongadas — podem comprometer o acesso à água potável e a eficiência dos sistemas de saneamento em diversas regiões do Brasil.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (2), Fernando Garayo comentou que as tempestades aumentam a quantidade de sedimentos nos mananciais, sobrecarregando os sistemas de captação e tratamento de água.

Chuvas intensas também colocam os sistemas de drenagem e esgoto em risco, provocando alagamentos, rompimentos de tubulações e até contaminação de fontes de água potável, com impactos diretos no abastecimento e na saúde pública.

Confira a coluna na íntegra: