Feriado será de calor e tempo firme em Mato Grosso do Sul

O feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15), será marcado pelo calor intenso e tempo firme em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão é de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de temperaturas acima dos 30°C em todos os municípios.

A umidade relativa do ar, no entanto, preocupa, com índices variando entre 15% e 35%, exigindo atenção para hidratação e cuidados com a saúde. Essa configuração climática é influenciada por um sistema de alta pressão atmosférica.

Apesar do predomínio do tempo seco, as regiões norte e nordeste do Estado podem registrar chuvas isoladas e tempestades, especialmente no período da tarde e noite, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).