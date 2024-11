Festas de Fim de ano devem movimentar até R$ 1,27 bi em MS

As festas de fim de ano prometem aquecer a economia de Mato Grosso do Sul com uma movimentação estimada de R$ 1,27 bilhão. Esse valor inclui R$ 837 milhões relacionados ao Natal – sendo R$ 414,8 milhões para presentes e R$ 422,6 milhões para comemorações – e R$ 434 milhões no Ano Novo, representando um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Os dados são da pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae/MS. Muitas famílias comemoram e compram presentes nessas datas, o que afeta positivamente o comércio local dos municípios.

Confira mais informações na reportagem completa em áudio: