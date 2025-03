Fim de semana tem céu nublado e chuviscos em MS

Este fim de semana (22 e 23) em Mato Grosso do Sul tem previsão para tempo nublado e calor, segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). As chuvas variam de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem acontecer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo.

Esta instabilidade climática ocorre devido ao encontro de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados – correntes de vento no céu que ajudam a formar as nuvens de tempestade – e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Campo Grande

Na Capital, o sábado (23) terá máxima de 33°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no período da tarde e noite. Os ventos serão moderados, com rajadas mais intensas à noite. No domingo (24), a temperatura máxima cai para 32°C, com o céu encoberto acompanhado de chuviscos.

Dourados

Dourados terá máxima de 36°C neste sábado, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e à noite. No domingo, o tempo ficará encoberto, com chuviscos ao longo do dia e temperatura podendo chegar os 35°C.

Região Leste

Três Lagoas tem muitas nuvens e pode ter máxima de 36°C neste sábado, enquanto o domingo será encoberto, com chuviscos e temperatura máxima de 34°C.

Aparecida do Taboado atinge os 33°C no sábado, com céu nublado o dia todo e, no domingo pode registrar 34°C com tempo encoberto e sujeito a chuviscos.

A temperatura pode atingir os 33°C em Paranaíba, com muitas nuvens neste sábado. No domingo, os termômetros marcarão 32°C, com céu encoberto e chuviscos ao longo do dia.

Região Norte

Em Coxim, o sábado será de muitas nuvens e a temperatura pode alcançar os 35°C, enquanto o domingo terá 34°C, com céu encoberto e chuviscos.

Em Sonora, sábado e domingo terão máxima de 35°C. No sábado, o tempo fica nublado, enquanto no domingo o céu fica encoberto de nuvens e com chuviscos ao longo do dia.

Pedro Gomes tem o céu nublado neste sábado, com temperatura máxima de 35°C . No domingo, os termômetros registram 34°C e chuviscos estão previstos para todo o dia, junto com céu encoberto.

Pantanal

Em Corumbá, a temperatura máxima pode chegar a 38°C no sábado, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. No domingo, a temperatura pode atingir os 37°C, com céu encoberto e chuviscos.

Também na região pantaneira, Porto Murtinho pode atingir os 36°C no sábado e tem pancadas de chuva isoladas. No domingo, os termômetros podem atingir os 35°C, com tempo encoberto e chuviscos.