Flamengo atropela Corinthians e assume a liderança momentânea do Brasileirão

Pedro brilha no Maracanã e Rubro-Negro vence por 4 a 0

O Corinthians e goleou por 4 a 0 neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação coletiva, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição, deixando o Palmeiras para trás no saldo de gols.

Pedro, que voltou ao time titular após se recuperar de lesão no joelho, foi o grande destaque. O camisa 9 marcou dois gols e comandou a vitória diante de mais de 67 mil torcedores.

Flamengo começa pressionando e constrói a vantagem cedo

O time de Tite precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Em jogada rápida, Everton Cebolinha recebeu de Arrascaeta e balançou a rede de Hugo Souza.

O Flamengo manteve o ritmo forte e, aos 30 minutos, Arrascaeta ampliou o marcador em bela finalização. Três minutos depois, Pedro aproveitou um erro grotesco de Hugo Souza e fez o terceiro. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro quase marcou o quarto, mas parou em nova defesa do goleiro corintiano.

Pedro fecha a goleada no segundo tempo

Na etapa final, o Flamengo administrou a vantagem sem grandes sustos. Arrascaeta chegou a acertar o travessão em bela jogada individual.

Aos 30 minutos, o VAR chamou o árbitro Ramon Abatti Abel para revisar um possível pênalti de Igor Coronado em Arrascaeta. Penalidade confirmada, e Pedro, com a habitual frieza, bateu firme para fechar a goleada no Maracanã.

Torcida protesta contra preços dos ingressos

Mesmo com a festa pela grande vitória, a torcida do Flamengo aproveitou os minutos finais para protestar contra o alto preço dos ingressos. Gritos pedindo valores mais justos ecoaram das arquibancadas.

Classificação do Brasileirão

Com a vitória, o Flamengo chegou a 14 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão, superando o Palmeiras no saldo de gols. Já o Corinthians estacionou nos cinco pontos, ocupando a 14ª posição e ligando o sinal de alerta para a sequência da competição.