Fórum Agro reúne lideranças em MS para discutir futuro do agronegócio

O agronegócio será pauta central na Expogrande 2025 com a realização do Fórum Agro, marcado para esta quinta-feira, dia 10 de abril, a partir das 9h, no Tatersal de Elite 1 da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), em Campo Grande. O evento, promovido pelo Lide-MS, Acrissul e Grupo RCN, conta com apoio do Sistema Fiems e do Sebrae/MS.

A abertura ficará por conta do governador Eduardo Riedel, seguido pelos discursos de Aurélio Rocha (Lelinho), presidente do Lide-MS e diretor de Relações Internacionais da Fiems, e de Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul e conselheiro do LIDE.

De acordo com Aurélio Rocha, o fórum tem como objetivo destacar o novo momento vivido pelo Mato Grosso do Sul, impulsionado pela diversificação produtiva e pela valorização da indústria de transformação. “Se o Brasil é o celeiro do mundo, o MS tornou-se o supermercado do Brasil. Precisamos mostrar ao produtor rural esse novo legado”, afirma.

A proposta é reunir e conectar lideranças para fomentar negócios, promover legados e fortalecer a livre iniciativa e o desenvolvimento socioeconômico regional.

Cadeias produtivas e mercado internacional

A programação segue com a palestra “Os novos caminhos de Mato Grosso do Sul”, às 9h30, ministrada por Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Às 10h, o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira, falará sobre “O Brasil, o agro e o mundo”.

Das 10h30 às 11h30, o painel sobre “As cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul” trará especialistas como Juliano Ayres (Fundecitrus), Marcella Molina (BRF e Marfrig), Thaís Faleiros Zenatti (Grupo Jangada) e Thaíssa Schlatter (Fazendas RS).

A mediação do evento será realizada pelo jornalista especializado em agro, Fabiano Reis. As inscrições para participar do Fórum Agro devem ser feitas on-line

Lide – articulação nacional e internacional

Fundado em 2003 no Brasil, o Lide – Grupo de Líderes Empresariais atua em diversos países promovendo debates sobre ética, desenvolvimento econômico e governança pública e privada.

Atualmente, o grupo possui 32 unidades regionais no país. Em Mato Grosso do Sul, é liderado por Aurélio Rocha, que busca fortalecer o ambiente de negócios na região e aproximar lideranças empresariais.