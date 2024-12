Frente fria intensifica chance de chuva em MS nesta terça-feira

A chegada de uma frente fria a Mato Grosso do Sul aumenta as chances de chuva no estado nesta terça-feira (10), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Em grande parte do estado, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade.

Há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, com destaque para as regiões centro-sul, norte e leste/nordeste do estado.

Devido à atuação da frente fria, as temperaturas não ultrapassam os 28°C, principalmente no sul do estado.

Na quarta-feira, a probabilidade maior é de pancadas de chuva, principalmente na metade leste (sudeste, leste e nordeste) de Mato Grosso do Sul, mas não se descarta a ocorrência de chuvas mais intensas de forma pontual em todas as regiões do estado.