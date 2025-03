Homem é preso em Campo Grande após atirar contra vítima em lanchonete

Um homem de 64 anos foi preso em flagrante em Campo Grande, nesta segunda-feira (18), após a Polícia Civil encontrar em sua casa a espingarda calibre 38 usada em uma tentativa de homicídio.

O crime aconteceu no dia 1º de fevereiro, no bairro Coronel Antonino, quando a vítima, um homem de 45 anos, foi baleado no abdômen após tentar intervir em uma agressão.

De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima estava em uma lanchonete quando presenciou um homem com deficiência sendo agredido física e verbalmente pelo suspeito.

Ao tentar interromper a violência, o agressor deixou o local, mas voltou minutos depois e chamou a vítima para uma conversa. Assim que ela se aproximou do carro do suspeito, foi atingida por um disparo no abdômen.