Homem morre após trocar tiros em confronto com o Choque

Na madrugada desta quinta-feira (23), durante patrulhamento de equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque) no bairro Caiobá, os policiais encontraram um veículo roubado e deram ordem de parada ao condutor, que fugiu em alta velocidade, entrou em combate com os oficiais e morreu durante a troca de tiros.

De acordo com informações policiais, após desobedecer as ordens e fugir, a perseguição do suspeito terminou na Rua Hera, onde ele chegou a entrar com o veículo em um terreno baldio e disparar diversas vezes contra a polícia. O suspeito foi atingido, socorrido com vida e levado ao Hospital Regional, onde não resistiu aos ferimentos.

O veículo roubado foi encaminhado ao pátio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), todos os armamentos foram apreendidos e encaminhados para serem periciados. Também foram encontrados dois pinos contendo substância semelhante à cocaína no bolso do suspeito, que tinha passagens pela polícia com pelo menos 3 registros por tráfico de drogas, 4 roubos, receptação, furto, lesão corporal e violência doméstica.