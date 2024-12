Hospital de Campo Grande conquista selo máximo de excelência em gestão

O Hospital Unimed Campo Grande recebeu, no dia 17 de dezembro, a homologação da certificação nacional ONA Nível 3. O selo, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), equipara a instituição de saúde da Capital aos padrões de qualidade de países desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos.

Segundo a diretora-técnica do Hospital da Unimed Campo Grande, Marcela Ramone do Nascimento, o marco histórico é resultado de um trabalho de anos.

“Foi extremamente emocionante. Tivemos colegas que choraram no dia, porque o peso de uma vitória, de uma conquista como essa, é enorme. Esse processo começou lá atrás, quando o Hospital Miguel Couto foi construído. Então, foi emocionante. É o primeiro hospital de Mato Grosso do Sul com nível 3, que significa excelência em gestão. Isso nos garante maturidade e também representa uma grande responsabilidade”, destacou Marcela.

Em oito meses, equipes da ONA retornam ao hospital para conferir se a instituição continua cumprindo as exigências. “Precisamos honrar esse compromisso. Isso é muito importante”, resumiu a diretora-técnica.

