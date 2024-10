Investimento em economia verde é um dos destaque de MS para líderes empresariais

Durante três dias (28 a 30) o governador Eduardo Riedel participa do Lide Brazil Conference, em Londres. O evento, que reúne líderes empresariais, discute cenários econômicos e apresenta vantagens competitivas a investidores.

Palestrante, Riedel apresentou as oportunidades de investimentos no âmbito do tema ‘agricultura e sustentabilidade’. Com foco na segurança alimentar, transição energética, inclusão social, Mato Grosso do Sul destacou políticas públicas específicas baseadas nos eixos ‘digital, verde, próspero e inclusivo’.

“Não temos como separar desenvolvimento, a economia, do social e do ambiental, conceito clássico da sustentabilidade. A gente resolveu também se posicionar nos três grandes eixos água, biodiversidade, balanço de carbono, de uma maneira extremamente proativa e atrelando isso a políticas públicas que levem pelo bolso a responsabilidade de todos, que de alguma forma tem uma conexão com a preservação”, explicou Riedel.

Durante o evento, Riedel antecipou que, no primeiro trimestre de 2025, o governo vai lançar um programa de incentivo fiscal a produtores que adotarem boas práticas de produção e eliminação de carbono.

“É o pagamento por serviço ambiental a partir dessa lógica e dentro da lei, aqueles que resolverem a preservar vão ser remunerados por isso também. Então a lógica do incentivo, é a que vai prevalecer, e por isso nós constituímos o Fundo Pantanal que tem recebido recursos do Governo, com orçamento próprio, calibrado, para que a gente faça esta política. E nós vamos caminhar para ter um estado carbono neutro em 2030. E isso também é um ativo ambiental”, disse o governador.

