Lei que estabelece auxílio-alimentação à Polícia Civil de MS é aprovada em 1ª discussão

Projeto de Lei Complementar 15/2024 , que altera a redação e acrescenta dispositivos na Lei Complementar 87, de 31 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências, visando atender as necessidades da estrutura educacional, aprimorando cargos, regramentos de conduta e convocação.

Por maioria, foi aprovado em segunda discussão, está prevista apreciação do Projeto de Lei 260/2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação de dispositivo da Lei 1.152, de 21 de junho de 1991, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. A matéria obteve pareceres favoráveis da Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração e da Comissão de Saúde. Vai ao expediente para sanção governamental.

Sete proposições foram apreciadas pelos deputados estaduais, durante a Ordem do Dia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), nesta terça-feira (26). Todas são de autoria do Poder Executivo e foram aprovadas em primeira discussão. Os projetos são da área da educação, fiscalização de produtos de origem animal, contratação temporária, atividade de auditoria, incentivo à […]

Projeto de Lei Complementar 16/2024 , que altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 230, de 9 de dezembro de 2016, nos termos que menciona, e dá outras providências, visando adequar o quantitativo de cargos de auditor fiscal no Estado.

Projeto de Lei 261/2024 , que acrescenta e altera a redação de dispositivos da Lei 4.991, de 7 de julho de 2017, que autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargo, lotes de terreno de sua propriedade a beneficiários do Programa de Produção e Adequação Habitacional Integrada e Fomento ao Desenvolvimento Urbano do Estado, no que tange estabelecer que os usuários deverão usar exclusivamente para moradia por dois anos, sob pena de devolução automática para a Agehab.

Projeto de Lei 262/2024 , que acrescenta e altera a redação de dispositivos da Lei nº 5.143, de 27 de dezembro de 2017, nos termos que menciona, e dá outras providências, trata de doação de imóvel de habitação social pela Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab). Segundo justificativa, a matéria envolve o âmbito do Minha Casa Minha Vida, no município de Dourados, com autorização para novo chamamento público e readequação de disposições legais.

Já o Projeto de Lei 265 de 2024 foi aprovado por maioria e dispõe sobre a autorização de concessão de benefício fiscal com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 93, de 5 de novembro de 2001, e na Lei Estadual nº 4.049, de 30 de junho de 2011, aos estabelecimentos e às operações que especifica, e dá outras providências, no que tange conceder benefícios fiscais a indústrias do ramo alimentício, com a justificativa do Governo do estímulo a criação de emprego e renda.

Por fim, os deputados ainda aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei 266 de 2024, do Poder Judiciário, que modifica o § 2° do art. 21 da Lei nº 1.511, de 5 de julho de 1994 – Código de Organização e Divisão Judiciárias. A intenção, segundo justificativa, é organizar secretarias, ampliando de dois para três os juízes auxiliares da Corregedoria-Geral de Justiça, devido a alta demanda de processos. Também segue para análise das comissões de mérito.

Três outros estavam previstos na pauta, mas foram retirados a pedido da Mesa Diretora: Projeto de Lei 238/2024 , de autoria do Tribunal de Contas, Projeto de Lei 257/2024 e Projeto de Lei 264/2024 , ambos do Executivo.

*Com informações do Agência Alems