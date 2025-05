Lukas Agustinho se apresenta em Campo Grande no Festival da Juventude Cristã

Na próxima semana, dia 17 de maio, Campo Grande será palco de um evento voltado à juventude cristã com música ao vivo, comunhão e celebração. A partir das 17h, a Concha Acústica da Praça do Rádio, no centro da cidade, recebe o 1º Festival Musical da Juventude Cristã, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

A principal atração do festival será o cantor Lukas Agustinho, fenômeno da música gospel contemporânea e dono de uma das vozes mais conhecidas do segmento nas redes sociais, onde soma mais de 1 milhão de seguidores.

Músicas como Tu És Poderoso e Algo Novo (gravada com o grupo Kemuel) fazem parte do repertório que será apresentado ao vivo na Capital.

O festival foi pensado para reunir diferentes gerações da comunidade cristã em um mesmo espaço, com apresentações de bandas locais e sorteios para o público. A proposta é promover uma noite de louvor, cultura e convivência, reunindo famílias, jovens e lideranças religiosas da cidade e região.

Apesar de fazer referência ao Dia da Juventude Cristã, instituído por lei estadual, o evento não está vinculado a uma única denominação religiosa e pretende acolher diferentes expressões da fé cristã, com foco na música e na valorização de iniciativas que promovem integração social e espiritualidade.