Mais de 1,8 mil vagas são ofertadas na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.859 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (20) em Campo Grande. São 159 funções ao todo, sendo 1.159 vagas que não necessitam de experiência prévia. Também estão disponíveis 20 vagas para o público Pcd (Pessoa com Deficiência).

Entre as oportunidades estão:atendente de padaria (22), servente de obras (58), operador de caixa (147), repositor em mercadorias (45), auxiliar de limpeza (91), entre outras. Confira todas as vagas aqui.

São 4 funções nas vagas disponíveis ao público PcD, são elas: assistente administrativo, repositor de mercadorias, repositor em supermercados e operador de telemarketing.

Os interessados devem levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital à Funsat das 7h às 17h. A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória