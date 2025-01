Mais de 60 novos países abertos para exportações do agronegócio brasileiro

Nos últimos dois anos, o Brasil alcançou um marco histórico no agronegócio com a abertura de 300 novos mercados internacionais. O feito consolida o país como um dos principais players globais do setor, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária e Ministério das Relações Exteriores.

Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, calculam as pastas, 62 novos destinos foram incorporados à pauta exportadora brasileira, ampliando a diversidade de mercados e produtos alcançados.

“Em 2025, seguiremos com o mesmo empenho e determinação, buscando ainda mais conquistas para o agro, garantindo que o Brasil continue a crescer, oferecendo mais oportunidades para os brasileiros”, avaliou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.