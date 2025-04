Oficinas gratuitas de churrasco e café integram a programação da Expogrande

Durante a Expogrande, o Senar/MS oferece oficinas gratuitas com foco em churrasco e bebidas à base de café. As atividades têm caráter educativo e serão realizadas no estande do Sistema Famasul, dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A oficina de bebidas à base de café será realizada na próxima terça-feira (9), das 15h às 18h. Já a oficina de churrasco acontece no sábado (12), entre 10h e 13h. As duas atividades são abertas ao público, com número de vagas limitado. As inscrições devem ser feitas no local.

A programação sobre churrasco abordará desde o uso correto da churrasqueira até técnicas de preparo de diferentes cortes de carne. Os participantes também aprenderão sobre os pontos de cocção e preparo de acompanhamentos.