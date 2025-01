Mato Grosso do Sul se aproxima do status de livre de febre aftosa

Nesta quinta-feira (16), a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) recebeu 23 novos veículos e 29 médicos-veterinários aprovados em concurso público, que atuarão em 25 municípios.

Modernização da frota para atender áreas remotas

As 23 caminhonetes, equipadas para enfrentar condições desafiadoras, serão distribuídas entre as 11 regionais da Iagro, incluindo áreas de difícil acesso, como o Pantanal. O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou a importância da modernização para garantir a eficiência das operações.

“Os novos veículos que chegaram são ferramentas importantes de trabalhos, preparados para chegar em qualquer lugar do nosso Estado, mesmo as áreas mais remotas como Pantanal e nossos técnicos farão bom uso dela. Assim a Iagro terá uma frota adequada, moderna e atual para atuar”, afirmou Riedel.

Reforço no quadro de servidores

Os novos fiscais estaduais agropecuários atuarão para tornar a fiscalização mais eficiente e promover o desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias. O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, explicou como o monitoramento baseado em inteligência direciona os trabalhos:

“Hoje nós temos um sistema de vigilância que abrange todo o Estado, que define quais são os quadrantes de risco, que precisa de mais vigilância. Dentro disto todo este monitoramento direciona onde os técnicos devem atuar com eficiência e segurança”.

Os municípios beneficiados incluem Amambai, Corumbá, Sidrolândia, Bela Vista, entre outros, ampliando o alcance das ações da Iagro.

Reconhecimento internacional como zona livre de aftosa sem vacinação

Esse fortalecimento da fiscalização é um passo crucial para que Mato Grosso do Sul conquiste o reconhecimento como zona livre de febre aftosa sem vacinação, certificado que pode ser oficializado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) em maio deste ano, na França.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, a conquista desse status exigiu um trabalho coletivo e o cumprimento rigoroso de requisitos. “Quando o Estado tomou a decisão de ser uma zona livre de aftosa, sem vacinação, nós tivemos que cumprir uma série de requisitos, porque ao tirar a vacina, precisa qualificar a vigilância. Isto segue com uma educação do produtor rural, dispondo de um sistema robusto de inteligência para monitorar toda esta estrutura de rebanho no Estado”.

Credibilidade para o mercado global

O governador Riedel reforçou que o Estado se posiciona como um mercado desejado pelos principais frigoríficos do mundo, graças à qualidade e rastreabilidade dos produtos. “Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, é um mercado desejado pelos pelos comercializadores globais de carne. Porque passa essa credibilidade e esse conhecimento em relação à origem do produto e à natureza do produto em si, de alta qualidade”, afirmou.