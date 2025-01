Monitor da Violência Contra a Mulher ajuda no combate à violência de gênero

Durante o evento de lançamento, autoridades enfatizaram a relevância da plataforma no aprimoramento da resposta às situações de violência. A ferramenta permitirá um monitoramento mais eficiente, com uma visão abrangente e confiável dos dados sobre violência contra a mulher, facilitando ações rápidas e coordenadas.

A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Ferramenta estratégica para combater à violência de gênero em Mato Grosso do Sul foio lançada nesta segunda-feira (27). O “Monitor da Violência Contra a Mulher“, visa nortear ações preventivas e repressivas a paritr de coletas e análises de dados sobre violência de doméstica, feminicídios, estupros e outros crimes contra mulheres.

A criação do monitor também foi ressaltada pela idealizadora da plataforma, a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, que destacou a gravidade e complexidade do fenômeno da violência contra a mulher. Segundo a desembargadora, a violência de gênero é uma violação grave dos direitos humanos, afetando a dignidade e integridade das vítimas, muitas vezes com consequências fatais.

Com a implementação do monitor, espera-se uma resposta mais precisa e eficaz às necessidades de proteção às mulheres, além de um impacto direto na formulação de políticas públicas focadas na redução dos índices de violência.

*Com informações do Governo de MS