MS abate quase 4 milhões de bovinos em 2024

Mato Grosso do Sul abateu 3,97 milhões de animais bovinos em 2024, segundo informações da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Fernanda Lopes, consultora técnica da Famasul, participou do CBN Agro deste sábado (25) e trouxe uma analise das características dos animais do estado.

Segundo Fernanda, é possível traçar o perfil dos animais abatidos por meio do Sistema de Inteligência e Gestão Territorial da Bovinocultura de Corte de Mato Grosso do Sul (SIGABOV). Através dos dados, é divulgado um boletim técnico que leva aos pecuaristas informações importantes do setor como valores da reposição, quantidades de animais abatidos e painel de custo de produção.

Confira a entrevista completa, com Fernanda Lopes: