MS está sob alerta de temporal, com risco de alagamentos e enchentes

O Climatempo emitiu alerta de temporal para Mato Grosso do Sul, que deve se estender até sexta-feira (25). Os temporais acontecem devido à formação de um ciclone extratropical próximo à costa Sudeste do Brasil, somada à atuação de um grande cavado – uma corrente de vento no céu que ajuda a formar as nuvens de tempestade.

Nesta quinta-feira (24), os temporais atingem principalmente o Centro-sul e o Leste de Mato Grosso do Sul, com riscos de alagamentos, enchentes e queda de galhos e árvores.

Mapa de risco de temporais para esta quinta-feira (24) – Foto: Reprodução Climatempo

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de rajadas de vento que atingem os 60 quilômetros por hora (km/h) e acúmulo de chuva de 30 milímetros (mm).

Alguns desses municípios também estão sob o alerta de perigo de chuvas intensas, com risco de queda de granizo, ventos que atingem os 100 km/h e chuvas com acúmulo de até 60 mm.

Campo Grande

Campo Grande atinge a máxima de 27 °C nesta quinta-feira, com céu nublado e pancadas de chuva previstas para todos os períodos do dia, com trovoadas à tarde e à noite e ventos de intensidade fraca a moderada, com rajadas mais intensas à tarde. A Capital está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas.

Dourados

Os termômetros de Dourados devem atingir os 23 °C nesta quinta-feira, e o município está sob os dois alertas de chuvas do Inmet. A previsão é de pancadas de chuva com ventos fracos e, durante a tarde e a noite, trovoadas atingem a segunda maior cidade do estado.

Costa Leste

Três Lagoas apresenta cenário parecido – pancadas de chuva isoladas e trovões durante o dia. Aparecida do Taboado e Paranaíba têm chuvas isoladas pela manhã, que se intensificam à tarde e à noite, acompanhadas de trovões. A máxima prevista para os três municípios é de 31°C para esta quinta-feira.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem 34 °C de máxima nesta quinta-feira, com pancadas de chuva acompanhadas de trovões previstas para todos os períodos do dia e ventos fracos.

Pedro Gomes tem o mesmo cenário de chuvas, mas os termômetros atingem os 33 °C.

Pantanal

Corumbá está sob dois alertas; além do perigo potencial de chuvas, o município também está sob o alerta de perigo de chuvas intensas. A máxima é de 34 °C hoje, com céu nublado, trovões e pancadas de chuva previstas para todos os períodos do dia.

Porto Murtinho tem o mesmo cenário de chuvas e também está sob os dois alertas do Inmet, mas a temperatura máxima esperada é de 27 °C.