MS se despede de Beto Figueiredo, que deixa legado para a cultura do Estado

Amigos, colegas de trabalho e conhecidos destacaram a sensibilidade e a importância do três-lagoense Roberto Figueiredo para a cultura de Mato Grosso do Sul. O sepultamento do corpo do professor universitário e ex-superintendente de Cultura de Campo Grande foi realizado na manhã deste sábado (14), no Cemitério Jardim das Palmeiras, na região norte da capital.

O jornalista e amigo próximo Sérgio Carvalho afirma que Beto deixa um legado na formação de profissionais, artistas e produtores culturais. Segundo ele, não se pode falar da arte e da formação cultural de Mato Grosso do Sul sem mencionar Roberto Figueiredo.

“A importância do Roberto no contexto artístico, e aí nem vamos falar do contexto educacional, é singular em Mato Grosso do Sul. Roberto tem a importância de ter sido um produtor da arte em Mato Grosso do Sul, e foi o trabalho dele que contribuiu significativamente para a formação cultural do estado. O Roberto também era um ativista da arte, aquele que defendia a arte do estado. Por meio do trabalho dele, Campo Grande e MS assistiram a importantes festivais na área do teatro, por exemplo“, disse o amigo.

Após a morte de Roberto, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), onde Roberto Figueiredo atuou como professor desde 1985, emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento e destacou a trajetória do docente. O velório foi realizado na paróquia da universidade, e o padre e também professor da UCDB, Adriano Stevanelli, falou sobre o trabalho realizado por Beto.