MS supera média nacional no descarte correto de embalagens de defensivos agrícolas

Mato Grosso do Sul tem avançado na destinação correta de embalagens vazias de defensivos agrícolas e, em 2024, alcançou 4.894 toneladas encaminhadas para a logística reversa, o equivalente a 7% do total nacional, segundo dados do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV).

O crescimento no estado foi de 28% em relação a 2023, quando foram devolvidas 3.836 toneladas. O avanço superou a média nacional, que ficou em 27%, totalizando 68,5 mil toneladas recicladas ou incineradas de forma ambientalmente adequada no país.

Engajamento e capacitação de produtores

O desempenho de Mato Grosso do Sul reflete o esforço conjunto de produtores rurais, cooperativas, distribuidores e indústrias, além de políticas voltadas para a conscientização ambiental no campo.

Entre as iniciativas de capacitação, cursos voltados para o descarte correto são oferecidos gratuitamente para trabalhadores do setor agropecuário. As formações abordam o manejo adequado das embalagens, normas de segurança e armazenamento.

Nos últimos dois anos, mais de 2.350 trabalhadores e produtores foram treinados no estado, com 223 turmas formadas entre 2023 e 2025. Além dos cursos, visitas técnicas orientam os agricultores sobre a destinação correta dos resíduos e adequações necessárias nos depósitos de defensivos agrícolas.

Brasil como referência mundial

O Brasil é líder mundial na logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, com mais de 94% das embalagens primárias destinadas corretamente. Desde 2002, o país já encaminhou 800 mil toneladas para reciclagem ou incineração segura. O tratamento correto evita riscos ambientais e fortalece a economia circular no agronegócio.

