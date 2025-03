Mutirão oferece mais de 300 serviços gratuitos à população neste sábado em Campo Grande

Moradores da região do Anhanduizinho, em Campo Grande, terão acesso a mais de 300 serviços gratuitos neste sábado (22), durante a primeira edição de 2025 do mutirão “Todos em Ação”. O evento será realizado na Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli, no Parque do Lageado, a partir das 8h.

A iniciativa reúne atendimentos como emissão de documentos, orientação jurídica, consultas médicas e odontológicas, exames rápidos, oportunidades de emprego e serviços veterinários, além de atividades culturais e recreativas.

A ação conta com a participação de secretarias municipais, instituições parceiras e cerca de 800 voluntários. Em 2024, o mutirão realizou mais de 93 mil atendimentos em sete edições. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance do projeto.

Atendimentos e serviços disponíveis

Entre os serviços oferecidos, estão emissão de RG, Carteira de Trabalho, Cadastro Único para programas sociais, solicitação de aposentadoria, inscrição para casamento comunitário e passe livre para idosos e pessoas com deficiência.

Também haverá atendimento médico e odontológico, vacinação, exames de hepatite, sífilis e HIV, além de cortes de cabelo, design de sobrancelha e oficinas profissionalizantes.

Os tutores de animais poderão aproveitar serviços veterinários, incluindo vacinação, exames e agendamento de castração. O evento ainda contará com feira gastronômica, exposições de artesanato, doação de roupas e alimentos, além de recreação infantil e apresentações culturais.

Serviço:

Mutirão “Todos em Ação” – Região do Anhanduizinho

– Local: Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli

– Endereço: Rua Lúcia dos Santos, nº 506 – Parque do Lageado

– Horário: a partir das 8h

*Com informações da Prefeitura de CG