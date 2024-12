Na véspera de Natal, famílias lotam a agenda do Papai Noel

O dia a dia de Moisés Gomes da Silva, 67 anos, é movimentado. Mesmo já sendo aposentado, ele se dedica ao trabalho de churrasqueiro, mas é no dia 24 de dezembro que a agenda fica mais apertada. É que nesta data a magia acontece e o Papai Noel ocupa os pensamentos dele, descanso neste dia, só depois da meia-noite.

“No dia 24 agora eu tenho 6 [famílias] para atender, das 19h até às 23 horas, mas se alguém ligar, a gente vai, só depois da meia-noite”, diz Silva. Em cada casa que visita o Papai Noel fica em média 40 minutos.

São dez anos de trabalho atendendo famílias, que fazem questão de manter presente essa personagem tão característica do Natal. Ao longo do tempo, o que não falta é história.

“Uma vez a criança quase arrancou minha barba, que é original e ela queria saber se era de verdade”, contou aos risos. Para ele, mesmo com situações inusitadas, o trabalho é sempre uma alegria, “ a criançada tem muito carinho pelo Papai Noel, e a gente fica feliz da vida com isso aí, você sente aquela emoção”.

Na casa da publicitária Cristiane Gonçalves Pimentel, o Papai Noel se fez presente em 2023. A experiência foi encantadora. Crianças e adultos ficaram maravilhados com a presença do ‘bom velhinho’.

“Entendemos que esse é um momento de memória afetiva para as crianças e a nossa experiência o ano passado foi mágica, foi linda. Até os adultos entraram naquela magia que o Natal representa com a figura do Papai Noel. Ele chegou de trenó e com as ajudantes do Papai Noel, tocando um sino foi a coisa mais linda”, disse Cristiane Pimentel.

Para ela, organizar a festa de Natal e prever a presença do Papai Noel contribui para a memória afetiva, sem esquecer do principal sentido de toda essa reunião. “A minha família é católica e a gente entende que a importância do Natal é muito além do Papai Noel. É sim a celebração do nascimento de Jesus”, mas o Papai Noel é um símbolo importante para as crianças e a gente”.

*O custo da contratação varia de acordo com o horário e tempo em cada residência.

