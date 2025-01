Noite violenta termina com uma morte e um homem ferido na Capital

Um homem, de cerca de 20 anos, morreu após ser atingido por tiros no cruzamento das ruas Sol Nascente e Travessa da Oficina, na Vila Nhanhá, região Sul de Campo Grande.

Ele foi surpreendido por dois homens em uma moto, que se aproximaram e efetuaram os disparos. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem morreu no local.

Durante a fuga, os atiradores foram atropelados, caíram da moto, mas conseguiram fugir a pé. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para realizar a investigação. Não há informações sobre a motivação do crime.

Ferido

Na região norte de Campo Grande, um homem, de 32 anos, foi baleado no ombro no cruzamento da Avenida Uraçá com a Rua Maicurú, no Jardim Colúmbia.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor do disparo é um homem de 33 anos. No primeiro disparo, o homem não acertou o alvo. Na sequência, enquanto recarregava a espingarda, ele foi abordado pela vítima, que estava armada com uma faca.

Nesse momento, o homem foi atingido por um tiro no ombro. O atirador fugiu em um veículo, e testemunhas acionaram a Polícia Militar.

Os militares receberam a informação de que o suspeito estava escondido na Rua Sebastião Gomes Monteiro. No local, o atirador homem tentou fugir durante a abordagem, mas foi contido e preso.

Com ele foram encontrados uma espingarda com uma munição deflagrada, além de três munições calibre 22. O atirador foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.