Novos voos vão ligar MS ao aeroporto de Guarulhos a partir de setembro

Em publicação nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (6), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciou a criação de novos voos ligando o Estado ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o principal terminal aéreo do país. Os voos serão operados pela companhia aérea Latam e começarão a partir de setembro.

De acordo com Riedel, as cidades de Bonito e Dourados terão voos diretos para Guarulhos. Em Dourados, a operação terá início no dia 8 de setembro, com três novas frequências semanais.

“Estarei hoje em Dourados e fico muito feliz que, depois de um longo tempo e da recuperação do aeroporto, vamos ter essa conquista importante para toda a região”, afirmou o governador.

Segundo ele, os voos representam um avanço significativo na conectividade do Estado com o restante do Brasil e com destinos internacionais. “Excelentes notícias aqui pra vocês. São novos voos do Mato Grosso do Sul para o principal aeroporto do Brasil, Guarulhos, e, a partir dali, destinos para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro”, ressaltou.

Riedel destacou ainda que o aeroporto de Dourados passará por novas melhorias em breve, com a implantação de um novo receptivo para os passageiros. Nesta sexta-feira (9) governador cumprirá agenda nas cidades de Camapuã e Costa Rica, e estará em Dourados ainda nesta noite.

