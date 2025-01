Núcleo de recuperação de ativos busca neutralizar criminalidade na fonte de financiamento

Há pouco mais de um mês, foi criado em Mato Grosso do Sul o Núcleo de Recuperação de Ativos (Nurat). A estrutura é uma das 20 em operação nos estados que trabalham com o objetivo de identificar, apreender, administrar e destinar bens relacionados à atividade criminosa.

Carlos Delano Foto: Karina Anunciato

Segundo o coordenador do Nurat, o delegado Carlos Delano, a iniciativa atende às normas da rede nacional de ativos. Para colocar o serviço em atividade, atualmente, a equipe do núcleo passa por capacitação nas áreas de investigação financeira e patrimonial. “A investigação financeira e patrimonial demanda conhecimento e domínio de ferramentas muito específicas. São dados muito vastos, e é necessário dominá-los”, explicou.

Na prática, segundo o delegado, o trabalho especializado do núcleo dará mais efetividade à neutralização do crime.

“No atual estágio da repressão aos crimes, é necessário compreender não apenas a lógica da punição, mas também a de evitar que o criminoso mantenha os benefícios. Para ficar bem didático: um sujeito que ganha muito dinheiro com o crime, que integra uma grande organização criminosa, tem um raciocínio de mercado. Ele calcula os riscos e sabe que, se for pego em uma ação, precisará pagar uma defesa muito competente. Esse custo já está embutido no preço do ‘negócio’. Ele já tem dinheiro suficiente para manter seu lucro e ainda pagar a defesa. Então, subverter essa lógica de manutenção do benefício impõe à polícia e aos órgãos de repressão a necessidade de agir com os instrumentos legais disponíveis”, destacou o delegado.

