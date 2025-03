Operário vence Costa Rica por 1 a 0 e fica próximo da semifinal do Estadual

Operário superou o Costa Rica por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Laertão, em Costa Rica, pelas quartas de final do Campeonato Estadual de Futebol. O único gol da partida foi marcado por Matheus Bidick, aos 34 minutos do segundo tempo, após uma arrancada pelo meio e uma finalização rasteira no canto direito do goleiro Ricardo.

Com a vitória, o Galo garante a vantagem no confronto de volta, que acontece no próximo domingo , às quatro da tarde, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Operário pode até empatar sem gols para avançar à semifinal.

Também pela ida das quartas de final, o Águia Negra venceu o Dourados Atlético Clube por 2 a 1 no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, na mesma noite. Jô e Paulista marcaram para o Águia, enquanto Barcos descontou para o DAC.

Com o resultado, o Águia Negra leva a vantagem do empate para o jogo de volta, que será realizado no domingo, em Dourados. O time de Rio Brilhante precisa apenas de um empate para garantir a vaga na semifinal, enquanto o Dourados precisará vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.