Paranaíba recebe novos investimentos e ultrapassa R$ 73 milhões em obras de infraestrutura

O município de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, receberá novos investimentos em infraestrutura, totalizando mais de R$ 73,4 milhões destinados à melhoria da mobilidade urbana e ao crescimento econômico local. Com a homologação de duas novas licitações, publicadas na última sexta-feira (28 de março) no Diário Oficial do Estado (DOE), o cronograma de obras no município ganha um novo impulso.

As licitações garantem a continuidade da restauração funcional do pavimento em diversas ruas da cidade. A terceira etapa da obra receberá um investimento de R$ 10,5 milhões, enquanto a quarta fase contará com mais R$ 8,7 milhões.

Desde 2023, o governo estadual já havia destinado R$ 53,6 milhões para obras de infraestrutura em Paranaíba. Os novos aportes devem proporcionar melhoria na trafegabilidade, valorização imobiliária e fortalecimento do comércio local, além de impactar diretamente na qualidade de vida dos moradores.

Ampliação do investimento no município

Além do recapeamento das ruas, outras obras de infraestrutura estão em andamento no município, reforçando o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento regional.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, os investimentos refletem a prioridade dada aos municípios na atual gestão. “Paranaíba está recebendo recursos expressivos, que trarão benefícios diretos à população e à economia local”, afirmou.

Parceria entre Estado e município fortalece desenvolvimento

Os investimentos fazem parte do programa MS Ativo, iniciativa que tem viabilizado melhorias na infraestrutura em diversas regiões do estado. A expectativa é que as obras impulsionem a economia local, gerando empregos e melhores condições para o tráfego urbano.

A continuidade desses aportes reforça a parceria entre o governo estadual e os municípios, consolidando Paranaíba como um dos polos beneficiados pelo plano de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.