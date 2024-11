Prefeitura segue cortando gastos para pagar o 13º salário

CBN Agro

Exportações de carne bovina avançam em receita e média diária

As exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada alcançaram 179,9 mil toneladas até a quarta semana de novembro/24. De acordo com as informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume embarcado de carne bovina no mesmo período do ano anterior chegou em 187,9 mil toneladas em 20 dias úteis em novembro/23. A secretaria […]