Primeiro feminicídio do ano alerta para ciclo de violência contra a mulher

Mato Grosso do Sul registrou o primeiro feminicídio de 2025 neste início do mês de fevereiro, em Caarapó. Karina Corim, 29 anos, morreu no Hospital da Vida, em Dourados, após ser baleada pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, 31, no último sábado (1º).

No CBN Você Mulher deste sábado (8), o assunto foi tema da conversa com a Subsecretária Executiva da Mulher, Angélica Fontanari e com a psicóloga da Casa da Mulher, Rafaella Bonfim.

Durante a conversa com Juliana Gambim, elas falaram sobre o alto índice de feminicídio no estado, as principais vulnerabilidades que atrapalham a proteção feminina e o perfil de quem sobre este tipo de abuso.

Acompanhe a entrevista completa: