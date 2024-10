ProCred 360: Uma nova oportunidade de crédito que pode impulsionar os pequenos negócios

Com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito a profissionais liberais, MEIs e microempresas foi lançado este ano o programa Procred360.

De acordo com o governo federal, serão disponibilizados até 12 bilhões de reais por meio de bancos públicos e privados para atendimento do público empresarial.

No quadro CBN Finanças desta terça-feira (29), o colunista Hudson Garcia falou sobre as principais vantagens, público-alvo e taxa de contratação do crédito.

“Se a gente comparar com outras linhas de crédito disponíveis no mercado, essa taxa é bem menor, até quase metade do que os bancos tradicionais costumam oferecer para esse perfil de cliente. Esse programa, o Procred360, faz parte do Acredita no Seu Negócio, que integra o programa Acredita. Além do Procred360, o governo também lançou o Desenrola PJ, focado em renegociação de dívidas de meias e pequenas empresas e o fortalecimento do FAMP, o fundo de aval gerido pelo Sebrae, que promete injetar pelo menos 30 bilhões de reais nos próximos três anos”.

Os recursos estão à disposição desde o dia 16 de outubro.

