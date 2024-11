Em entrevista ao CBN Você Mulher, a empresária Fran Silva, da Armonizzare, falou sobre os cuidados com a qualidade dos produtos oferecidos pela empresa, que é referência em materiais para harmonização facial e corporal.

Durante a conversa com Juliana Gambim, Fran destacou a importância do trabalho personalizado e do atendimento diferenciado aos profissionais que atuam na área.

