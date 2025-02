Quinta onda de calor começa hoje e atinge parte de MS

A quinta onda de calor do ano no país começa nesta sexta-feira (28) e atinge Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Segundo o Climatempo, a nova massa de ar quente deve se estender até o dia 5 de março e ocorre devido a um sistema de alta pressão na atmosfera. Durante esse fenômeno, o ar se move de cima para baixo, dificultando a formação de nuvens e aumentando as temperaturas.

Regiões mais afetadas

A Faixa Sudeste de Mato Grosso do Sul terá temperaturas entre 5°C e 7°C acima da média registrada para este período do ano. Entre as regiões afetadas está Três Lagoas, Paranaíba e Água Clara.

Já a região Centro-Sul do estado, compreendendo Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Dourados, terá temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média histórica.

Faixas laranja e vermelha atingem MS – Foto: Climatempo

Para esta sexta-feira de carnaval, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê máximas de 35°C para Coxim e Corumbá; 34°C para Dourados e Porto Murtinho; 33°C para Três Lagoas e 30°C para Campo Grande.

Devido ao aquecimento diurno podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas, típicas da estação verão.