Risco de tempestade afeta todos os municípios de MS

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de tempestades, nesta sexta-feira (13). O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca a possibilidade de volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Nestes locais, os ventos podem alcançar 60 quilômetros por hora, além da possibilidade de queda de granizo.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo com sol nas primeiras horas do dia, seguido por aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Essa situação meteorológica ocorre devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada ao deslocamento de cavados.

Além disso, a aproximação e o avanço de um novo sistema frontal, aliado ao transporte de calor e umidade, reforçam as instabilidades atmosféricas em Mato Grosso do Sul.