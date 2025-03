Setor de serviços em MS cresce 2,3% em janeiro, aponta IBGE

O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul registrou um crescimento de 2,3% na passagem de dezembro para janeiro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço reverte parte da queda registrada em dezembro, quando o setor recuou 3,7%. No entanto, o acumulado dos últimos 12 meses segue em retração, passando de -6,5% em dezembro para -7,1% em janeiro.

Na comparação com janeiro de 2024, o setor de serviços em Mato Grosso do Sul apresentou uma queda de 4,5%, repetindo o mesmo percentual de retração registrado no acumulado do ano.

O resultado acompanha uma tendência nacional, já que o volume de serviços no Brasil recuou 0,2% em janeiro na comparação com o mês anterior, pressionado principalmente pelo setor de transportes, que caiu 1,8% no período.

Cenário regional e impactos no setor

Entre as unidades da federação, 17 dos 27 estados registraram redução no volume de serviços em janeiro. Apesar do crescimento mensal, Mato Grosso do Sul ainda enfrenta um desempenho negativo no acumulado, ao lado de estados como Rio Grande do Sul (-8,2%) e Paraná (-1,9%).

Já São Paulo (0,9%), Rio de Janeiro (1,0%) e Santa Catarina (3,4%) foram as principais influências positivas no cenário nacional.

No Brasil, o crescimento anual do setor de serviços (1,6%) foi impulsionado por segmentos como informação e comunicação (2,3%) e outros serviços (2,3%), enquanto o setor de transportes teve a maior queda mensal (-1,8%), afetado por reduções no transporte aéreo, rodoviário coletivo de passageiros e ferroviário de cargas.

Turismo e serviços ligados à tecnologia puxam recuperação

Outro dado relevante da pesquisa mostra que as atividades turísticas apresentaram uma retração de 6,4% em janeiro no país, após um crescimento de 3,1% em dezembro. Restaurantes, transporte aéreo de passageiros e serviços de buffet foram os principais responsáveis pela queda no setor.

Em termos estaduais, São Paulo (-8,3%), Rio de Janeiro (-5,4%) e Minas Gerais (-4,2%) registraram as quedas mais expressivas.

Por outro lado, os serviços de tecnologia da informação continuam a ser um dos destaques da economia, com crescimento de 7,8% no período pós-pandemia no país.

*Com informações do IBGE