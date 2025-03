Sexta-feira de céu nublado e chuvas esparsas em Mato Grosso do Sul

Esta sexta-feira (21) começa sem nenhum alerta de chuvas previsto para o estado de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo fica nublado e chuvas podem ocorrer de forma isolada em alguns municípios do estado.

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o cenário de sol e nebulosidade é resultado de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. As temperaturas permanecem na casa dos 30°C, com valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.

Campo Grande

Campo Grande pode atingir os 32°C nesta sexta-feira (21), com céu nublado ao longo do dia e chuva isolada pela tarde. Os ventos ficam fracos pela manhã e tarde, mas no período da noite podem atingir intensidade moderada e ter rajadas mais intensas.

Dourados

Dourados pode chegar aos 35°C nesta sexta-feira, com céu nublado e ventos fracos previstos para todo o dia. Não há nenhuma previsão de pancadas de chuvas para o município.

Costa Leste

Em Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba, no Leste de Mato Grosso do Sul, o céu fica nublado durante todos os períodos do dia, mas com possibilidade de chuva isolada pelo período da tarde, com ventos fracos.