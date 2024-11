Sol e tempo firme predominam em MS nesta quinta-feira

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão do tempo para esta quinta-feira (14) será de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado.

Com a passagem da frente fria pelo estado, o dia começa Com temperaturas mais amenas entre 13 e 16°C, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

No entanto, ao longo do dia os termômetros voltam subir com temperaturas máximas que podem atingir entre 34 e 36°C. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Além disso, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar entre 15 e 35%. Nas regiões norte e nordeste do estado, há probabilidade de chuvas e tempestades.