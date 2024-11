Solicitação para reaplicação de provas do Enem começa hoje e vai até sexta-feira

Os participantes do Enem 2024 que enfrentaram problemas logísticos ou de saúde nos dias de prova podem solicitar a reaplicação a partir desta segunda-feira (11). O prazo para o pedido vai até as 23h59 de sexta-feira (15) e deve ser feito na página do participante, disponível no site do Inep.

A reaplicação está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro e será concedida apenas para os candidatos que tiverem a solicitação aprovada pelo Inep. Entre as condições de saúde que justificam a ausência, estão doenças como COVID-19, sarampo, varíola dos macacos e poliomielite. Para esses casos, é necessário apresentar atestado médico com informações detalhadas, incluindo o CID da doença.

Além dos problemas de saúde, o edital também permite a reaplicação em casos de problemas logísticos, como falta de energia, desastres naturais ou comprometimento do local de prova. Esses casos serão analisados conforme as ocorrências registradas.

Candidatos que faltaram por motivos não previstos no edital ou que alegaram indisposição durante a prova não têm direito à reaplicação

As provas de reaplicação terão o mesmo formato da aplicação original: 180 questões objetivas em duas datas. A redação e as questões serão diferentes das aplicadas na prova regular para garantir a equidade. O resultado para todos os participantes será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

*Com informações da Agência Brasil