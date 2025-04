Campo Grande cria sala de situação para enfrentar os impactos das chuvas intensas

Com o alerta laranja de risco de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande criou uma sala de situação para coordenar as ações de enfrentamento aos impactos das chuvas. A sala, formada por representantes da Defesa Civil Municipal, Sisep, Guarda Civil Metropolitana, Agetran e Ouvidoria, tem o objetivo de alinhar estratégias de prevenção e resposta rápida para proteger a população.

A sala chega em um momento crítico, com a previsão de mais chuvas até o início da próxima semana. As equipes estão monitorando em tempo real os principais pontos de alagamento da cidade, com atenção especial para áreas como a Chácara dos Poderes e a Avenida Ernesto Geisel, que já enfrentaram problemas nas chuvas anteriores.

O trabalho preventivo já mostra resultados, como a instalação de bacias de contenção em áreas como a Avenida Mato Grosso, que ajudaram a evitar novos alagamentos. O projeto será replicado em outras regiões para prevenir futuros danos.

Além de medidas preventivas, as equipes atuam na remoção de árvores caídas e na recuperação de vias danificadas, com foco em áreas como a Avenida Rachid Neder e a Rua Três Marias, que sofreram danos com o acúmulo de galhos e entulho. De acordo com a Prefeita Adriane Lopes, “a prioridade é garantir a circulação segura de veículos e pedestres nas regiões afetadas”.

Orientação

A Defesa Civil orienta que a população entre em contato pelos canais oficiais, como o telefone 199 ou a Central de Atendimento 156, para relatar ocorrências.

As ações de emergência seguem até o fim do período chuvoso, com equipes em prontidão para atender rapidamente a qualquer necessidade.